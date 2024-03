BHIMAA | గోపీచంద్‌ భీమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ జరిగేదెక్కడో తెలుసా..?

టాలీవుడ్‌ మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్‌ (Gopichand) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ భీమా (BHIMAA). ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.

March 1, 2024 / 12:45 PM IST

BHIMAA | టాలీవుడ్‌ మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్‌ (Gopichand) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ భీమా (BHIMAA). గోపీచంద్ 31(GopiChand 31)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కన్నడ డైరెక్టర్‌ ఏ హర్ష (A Harsha) తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.

మార్చి 8న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో గోపీచంద్‌ టీం ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్స్‌ ప్లానింగ్‌లో బిజీగా ఉంది. తాజాగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. భీమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను హన్మకొండ (వరంగల్‌)లోని కాకతీయ గవర్నమెంట్‌ కాలేజ్‌లో రేపు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి నిర్వహించనున్నట్టు తెలియజేస్తూ గోపీచంద్‌ స్టైలిష్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

మీరు ట్రైలర్‌లో చూసిన దానికంటే ఎక్కువ సినిమాలో చూస్తారు. భీమాలో కామెడీ, వినోదం, యాక్షన్‌, ఫాంటసీ పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయని, ప్రతీ ఒక్కరూ సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తారని ఇప్పటికే గోపీచంద్ చేసిన కామెంట్స్‌ అభిమానులను ఫుల్‌ ఖుషీ చేస్తున్నాయి.

మేకర్స్‌ ఇప్పటికే మ్యాచోస్టార్ యాక్షన్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేయగా.. గోపీచంద్ పోలీసాఫీసర్‌గా స్టైలిష్ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ.. రౌడీలతో సవారి చేస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తోంది.

ఈ మూవీని శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కేకే రాధామోహన్‌ తెరకెక్కిస్తుండగా.. కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఔట్ అండ్ ఔట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్‌ హర్ష టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.



ఏదో ఏదో మాయ సాంగ్ ప్రోమో..

భీమా యాక్షన్ పోస్టర్..

గోపీచంద్ 31 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..

#GopiChand31 launched Today with a formal Pooja ceremony ✨@SriSathyaSaiArt joined hands with Macho🌟 @YoursGopichand for their Production No. 14🎉 Directed by @nimmaaharsha Produced by #KKRadhamohan

Music @ravibasrur

DOP #JSwamy Regular shoot 🎥 Begins this month🎊 pic.twitter.com/SG5iDBmGEB — Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) March 3, 2023

