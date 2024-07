July 26, 2024 / 12:52 PM IST

ద్రాస్‌: కార్గిల్ విజ‌య్ దివ‌స్ సంద‌ర్భంగా ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ ద్రాస్ సెక్టార్‌లో జ‌రిగిన కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్‌(Agnipath Scheme)ను విమ‌ర్శిస్తున్న ప్ర‌తిప‌క్ష పార్టీల‌ను ఆయ‌న త‌ప్పుప‌ట్టారు. విప‌క్షాలు ఆర్మీని బ‌ల‌హీన‌ప‌రుస్తున్నాయ‌న్నారు. కొంద‌రు వ్య‌క్తుల ఆలోచ‌న‌ల‌కు ఏమైందో తెలియ‌డం లేద‌ని, పెన్ష‌న్ డ‌బ్బుల‌ను ఆదా చేసేందుకు ఈ స్కీమ్‌ను ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన‌ట్లు అబ‌ద్దాలు ప్ర‌చారం చేస్తున్నార‌ని, కొత్త‌గా రిక్రూట్ అయిన‌వాళ్ల‌కు.. పెన్ష‌న్ అనే అంశం 30 ఏళ్ల త‌ర్వాత ఉత్ప‌న్నం అవుతుంద‌న్నారు. ఆర్మీ తీసుకున్న నిర్ణ‌యాన్ని గౌర‌వించామ‌ని, రాష్ట్ర‌నీతి కోసం ప‌నిచేస్తాం కానీ రాజ‌నీతి కోసం కాద‌న్నారు.

వ‌న్ ర్యాంక్ వ‌న్ పెన్ష‌న్ విధానం గురించి కూడా ప్ర‌తిప‌క్షాలు అబ‌ద్దాలు ప్ర‌చారం చేశాయ‌ని, త‌మ ప్ర‌భుత్వ‌మే ఆ స్కీమ్‌ను అమ‌లు చేసింద‌న్నారు. వ‌న్ ర్యాంక్ వ‌న్ పెన్ష‌న్ స్కీమ్ కింద మాజీ సైనికుల‌కు 1.25 ల‌క్ష‌ల కోట్లు చెల్లించామ‌న్నారు. స‌ర్కారును విమ‌ర్శిస్తున్న ఆ పార్టీలు.. యుద్ధ స్మార‌కం నిర్మించ‌లేద‌న్నారు. బోర్డ‌ర్‌లో ఉంటున్న సైనికుల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన‌న్ని బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్ల‌ను ఇవ్వ‌లేక‌పోయిన‌ట్లు విమ‌ర్శించారు. ప్ర‌తిప‌క్షాలు మ‌న ఆర్మీని బ‌ల‌హీన‌ప‌రుస్తున్నాయ‌న్నారు.

#WATCH | PM Narendra Modi says, “…Agnipath scheme is also an example of the necessary reforms done by the Army…Some people used to think that the Army means saluting politicians, doing parades but for us, Army means the faith of 140 crore countrymen. The goal of Agnipath is… pic.twitter.com/oF3ZV7Fnp8

— ANI (@ANI) July 26, 2024