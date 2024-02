February 4, 2024 / 01:11 PM IST

Naomi Osaka : మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 న‌వామి ఒసాకా(Naomi Osaka) మ‌రో టోర్నీకి సిద్ధ‌మవుతోంది. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్(Australian Open) తొలి రౌండ్‌లోనే వెనుదిరిగిన ఒసాక.. అబూదాబీ ఓపెన్‌(Abhu Dhabi Open)లో అద‌ర‌గొట్టాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. ఈ టోర్నీకి ముందు ఈ జ‌పాన్ సంచ‌ల‌నం యునైటెడ్ అర‌బ్ ఎమిరేట్స్‌లోని ఇసుక తిన్నెల్లో విహ‌రిస్తూ ఖుషీ అవుతోంది.

అక్క‌డి ఇసుక ఎడారిలో స‌ర‌దా ఆటలు, సాహ‌సాల‌తో ప‌సిపిల్లలా ఆనంద‌డోలిక‌ల్లో తేలిపోతోంది. డెజ‌ర్ట్ స‌ఫారీలో భాగంగా జీప్‌ను న‌డిపింది. ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. డుబ్ల్యూటీఏ 500 ఈవెంట్ అయిన అబూదాబీ టోర్నీ ఫిబ్ర‌వ‌రి 5న మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. క‌జ‌కిస్థాన్ అమ్మాయి ఎలెనా రిబాకీనా టాప్ సీడ్‌గా బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది.

Naomi Osaka having some fun in the sands of Abu Dhabi.

So great to see her back at these tournaments. ❤️

pic.twitter.com/2Ie3heVWsg

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 3, 2024