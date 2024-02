February 4, 2024 / 12:23 PM IST

Bramayugam Movie | ఇటీవల ‘కాథల్‌: ది కోర్‌’ సినిమాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్నాడు మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty). ఈ సినిమాలో ‘గే’ పాత్రలో నటించి విమర్శకులను సైతం మెప్పించారు. ఇక ఈ సినిమా అనంత‌రం మ‌రో విభిన్న కథతో ముందుకు రాబోతున్నాడు. మమ్ముట్టి (Mammootty) ప్రధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘భ్రమయుగం’ (Bramayugam). రాహుల్‌ సదాశివన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కులను ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఒక సాలిడ్ న్యూస్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమా బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ థీమ్‌లో రానుంది. అంటే ఒక్క సన్నివేశం కూడా కలర్‌లో ఉండదు. థియేటర్స్‌లో బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ థీమ్‌లోనే విడుదల చేయ‌డానికి చిత్ర‌బృందం ప్లాన్ చేస్తుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ అధికారిక ప్రకటించారు. ఇక ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 15న ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాను నైట్‌ షిఫ్ట్‌ స్టూడియోస్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. అర్జున్‌ అశోకన్‌, సిద్ధార్థ్‌ భరతన్‌, అమల్దా లిజ్‌ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

EXPERIENCE #Bramayugam ONLY IN BLACK & WHITE !

In Cinemas From FEB 15 !#BramayugamFromFeb15 pic.twitter.com/tY4R2QEF9W

— Mammootty (@mammukka) February 3, 2024