July 4, 2024 / 08:00 PM IST

Team India Victory Parade : ఐసీసీ ట్రోఫీతో స్వ‌దేశంలో అడుగుపెట్టిన భార‌త జ‌ట్టు(Team India)కు దేశ‌మంతా జేజేలు పలుకుతోంది. ఓపెన్ టాప్ బ‌స్సులో జ‌రుగ‌బోయే ‘విక్ట‌రీ ప‌రేడ్’ కోసం ముంబై చేరుకున్న‌ టీమిండియా క్రికెట‌ర్ల‌ను చూసేందుకు అభిమానులు పోటెత్తారు. వర్షాన్ని సైతం లెక్క‌చేయకుండా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ వీరుల‌కు స్వాగ‌తం ప‌లికేందుకు బారులు తీరారు. ‘నారీమ‌న్ పాయింట్’ (Naiman Point) నుంచి మొద‌ల‌వ్వ‌నున్న విజ‌యోత్స‌వ యాత్రలో పాల్గొనేందుకు అరేబియ‌న్ స‌ముద్ర‌పు ఒడ్డున‌ ల‌క్ష‌ల మంది చేరారు.

దాంతో, వాంఖ‌డే స్టేడియం ప‌రిస‌రాలు జ‌నంతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ముంబై పోలీసులు వాహ‌న‌దారులను మరైన్ డ్రైవ్ వైపు రావొద్దంటూ హెచ్చ‌రించారు. ‘మ‌రైన్ డ్రైవ్ ప్రాంతం మొత్తం నిండిపోయింది. ఇటువైపు ఎవరూ రావొద్దు’ అంటూ జ‌న‌సంద్ర‌మైన ఫొటోను పోస్ట్ చేశారు.

బార్బ‌డోస్‌లో పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను ముద్దాడిన భార‌త జ‌ట్టు బెరిల్ తుఫాన్ (Beryl Hurricane) కారణంగా స్వ‌దేశంలో ఆల‌స్యంగా అడుగుపెట్టింది. బీసీసీఐ ఏర్పాటు చేసిన ప్ర‌త్యేక విమానంలో జూలై 4 ఉద‌యం టీమిండియా ఢిల్లీలో దిగ‌గానే దేశ‌మంతా మ‌రొక‌సారి సంబురాల్లో మునిగిపోయింది.

