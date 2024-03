Ranji Trophy 2024 | ముంబైకి భారీ ఆధిక్యం.. పట్టు కోల్పోతున్న విదర్భ

March 11, 2024 / 05:51 PM IST

Ranji Trophy 2024 | రంజీ ట్రోఫీని అత్యధిక సార్లు (41) గెలిచిన ముంబై జట్టు దానిని మరోసారి ముద్దాడేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటోంది. విదర్భతో ముంబైలోని వాంఖెడే స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో ముంబై.. రెండో రోజు ఆట ముగిసేసమయానికి సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 260 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. విదర్భను తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 105 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసి 119 పరుగుల కీలక ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకున్న ముంబై.. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ స్కోరు దిశగా సాగుతోంది.

రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ముంబై.. 50 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 141 పరుగులు చేసింది. ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 105 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని కలుపుకుని ఆ జట్టు ఇప్పటికే 260 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ముంబై యువ బ్యాటర్‌ ముషీర్‌ ఖాన్‌ (51 బ్యాటింగ్‌), కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహానే (58 బ్యాటింగ్‌)లు క్రీజులో ఉన్నారు. వికెట్లు చేతిలో ఉండటంతో పాటు వీలైనంత ఆధిక్యం కూడా దక్కడంతో ఈ ఫైనల్‌ టెస్టుపై ముంబై పూర్తి పైచేయి సాధించినట్టే. ఆట మూడో రోజు అయిన రేపు మొత్తం బ్యాటింగ్‌ చేయగలిగితే విదర్భ ఎదుట భారీ లక్ష్యం నిలపడం ఖాయం.

