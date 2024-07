July 14, 2024 / 08:30 PM IST

IND vs ZIM : టీ20 సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకున్న టీమిండియా ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లోనూ పంజా విసిరింది. నామ‌మాత్ర‌మైన ఐదో టీ20లో జింబాబ్వేపై 42 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. భారీ ఛేద‌న‌లో భార‌త బౌల‌ర్ ముకేశ్ కుమార్(4/22) విజృంభ‌ణ‌కు ఆతిథ్య జ‌ట్టు బ్యాట‌ర్లు విల‌విల‌లాడారు. డియాన్ మ‌య‌ర్స్(34), త‌డివ‌న‌శె మ‌రుమ‌ని (27)లు పోరాడినా మిగ‌తా బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేయ‌డంతో ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు ఓట‌మి త‌ప్పించుకోలేక‌పోయింది. దాంతో, భార‌త జ‌ట్టు 4-1తో సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకుంది.

హ్యాట్రిక్ ఓట‌ములతో జోరుమీదున్నభార‌త జ‌ట్టు ఐదో టీ20లోనూ జ‌య‌భేరి మోగించింది. ఆతిథ్య జ‌ట్టును ఆలౌట్ చేసి ప‌ర్య‌ట‌న‌ను విజ‌యంతో ముగించింది. 167 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో పేస‌ర్ ముకేశ్ కుమార్ (4/22) నిప్పులు చెర‌గ‌డంతో జింబాబ్వే 125 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. బ్యాటుతో, బంతితో రాణించిన శివం దూబే(26, 2/25) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్‌’గా ఎంపిక‌య్యారు.

With that win, #TeamIndia complete a 4⃣-1⃣ series win in Zimbabwe 👏👏

A 42-run victory in the 5th & Final T20I 🙌

టీమిండియా నిర్దేశించిన లక్ష్య ఛేద‌న‌లో తొలి ఓవ‌ర్లోనే జింబాబ్వేకు ముకేశ్ షాక్ ఇచ్చాడు. ఓపెన‌ర్ , వెస్లీ మ‌ధెవెరె(0)ను బౌల్డ్ చేసి బ్రేకిచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత త‌డివ‌న‌షె మ‌రుమ‌ని(27), బ్రియాన్ బెన్నెట్(10)లు ఆచితూచి ఆడినా.. ముకేశ్ మ‌రో వికెట్ తీసి ఆతిథ్య జ‌ట్టును ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. అనంత‌రం డియాన్ యెర్స్(34), సికింద‌ర్ ర‌జా(8)లు సైతం ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిల‌వ‌లేక‌పోయారు. చివ‌ర్లో ఫ‌రాజ్ అక్ర‌మ్(27) ధాటిగా ఆడాడు. అయితే.. ముకేశ్ త‌న 19వ ఓవ‌ర్లో రెండు వికెట్లు తీయ‌డంతో జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్ 125 వ‌ద్ద ముగిసింది.

Mukesh Kumar registers his career-best bowling figures in T20Is 👏👏

నామ‌మాత్ర‌మైన ఐదో టీ20లో భార‌త జ‌ట్టు ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. గ‌త మ్యాచ్ హీరోలు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(12), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(13)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. సెంచ‌రీ వీరుడు అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(14) సైతం నిరాశ‌ప‌రిచ‌గా 40 ప‌రుగుల‌కే 3 కీల‌క వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ఆ ద‌శ‌లో సంజూ శాంస‌న్ (58) ప‌ట్టుద‌ల‌గా ఆడాడు. రియాన్ ప‌రాగ్‌(22)తో క‌లిసి నాలుగో వికెట్‌కు 65 ప‌రుగులు జోడించి జ‌ట్టు స్కోర్ 100 దాటించాడు.

Innings Break!#TeamIndia posted 167/6 on the board!

5⃣8⃣ for vice-captain @IamSanjuSamson

Some handy contributions from @IamShivamDube & @ParagRiyan

Over to our bowlers now! 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/TZH0TNJcBQ#ZIMvIND pic.twitter.com/p5OEEx8z2a

