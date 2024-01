January 11, 2024 / 12:31 PM IST

MS Dhoni : చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ సార‌థి మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) చివ‌రి ఐపీఎల్ సీజ‌న్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. 42 ఏండ్ల మ‌హీ త‌న బ్యాటింగ్ విన్యాసాల‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించేందుకు నెట్స్‌లో చెమ‌టోడ్చుతున్నాడు. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(IPL) గొప్ప కెప్టెన్ల‌లో ఒక‌డైన ధోనీ మార్చిలో జ‌రుగ‌బోయే 17వ సీజ‌న్ కోసం ప్రాక్టీస్ షురూ చేశాడు. నెట్స్‌లో అత‌డు బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియో ఒక‌టి నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ అనంతరం మోకాలి స‌ర్జ‌రీ చేయించుకున్న ధోనీ ఈమ‌ధ్యే కోలుకున్నాడు. ఫిట్‌నెస్ సాధించేందుకు జిమ్‌లో క‌ష్ట‌ప‌డుతూనే.. మ‌రోవైపు బ్యాటింగ్ మీద దృష్టి పెట్టాడు. త‌న మార్క్ కెప్టెన్సీతో చెన్నైకి ఐదో సారి ట్రోఫీ అందించిన మ‌హీ.. 2024 ఎడిష‌న్‌లో మ‌రోసారి మ్యాజిక్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

MS Dhoni has started practicing for IPL 2024.

Get ready for THALA’s last dance 🔥❤️

Video: kushmahi7/IG#CricketTwitter #MSDhoni pic.twitter.com/b9kGknWubC

— Ishan Joshi (@ishanjoshii) January 10, 2024