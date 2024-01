January 11, 2024 / 12:05 PM IST

Rahul Dravid : భార‌త దేశం ప్ర‌పంచానికి ఎందరో గొప్ప ఆట‌గాళ్ల‌ను అందించింది. వీళ్ల‌లో రాహుల్ ద్ర‌విడ్ (Rahul Dravid) పేరు చిర‌స్థాయిగా నిలిచిపోతోంది. ఎందుకంటే.. అత‌డు లేని భార‌త క్రికెట్‌ను ఊహించలేం. అవును.. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో త‌న జిడ్డు ఆట‌తో బౌల‌ర్ల‌కు ప‌రీక్ష పెట్టిన అత‌డు అలుపెర‌గ‌ని ధీరుడు. బుల్లెట్ లాంటి బంతుల్ని అవ‌లీల‌గా ఎదుర్కొనే సాహసి అత‌డు. ఒక‌ ఆట‌గాడిగా భార‌త జ‌ట్టు చిరస్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాల్లో భాగ‌మైన ద్ర‌విడ్.. ఇప్పుడు టీమిండియా హెడ్ కోచ్‌గా సేవ‌లందిస్తున్నాడు. ద్ర‌విడ్ గురువారం 51వ వ‌సంతంలో అడుగుపెట్టాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఈ దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్‌కు శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

భార‌త క్రికెట్‌లో ద్ర‌విడ్ స్థానాన్ని మ‌రొక‌రు పూడ్చ‌లేరు. ఎంత‌టి క‌ఠిన‌మైన ప‌రిస్థితుల్లోనైనా అత‌డు ఫెవికాల్ లెక్క‌ క్రీజులో అతుక్కుపోతాడు. బౌల‌ర్ల స‌హ‌నాన్ని స‌త్తువ‌ను పీల్చిపిప్పి చేస్తాడు. చాప కింద నీరులా ప‌రుగులు దొంగిలిస్తూ మిస్డ‌ర్ డిపెండ‌బుల్ ట్యాగ్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar), సౌర‌భ్ గంగూలీ(Sourabh Ganguly), అజారుద్దీన్‌(Azharuddin)లు దూకుడును నమ్ముకొని స్టార్ ఆట‌గాళ్లుగా పేరుతెచ్చుకుంటే.. ద్ర‌విడ్ మాత్రం త‌న సొగ‌సైన ఆట‌, బ‌ల‌మైన టెక్నిక్‌తో టెస్టు స్పెష‌లిస్ట్‌గా మారాడు.

ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై 2008లో తొలి టెస్టు విజ‌యంలో ద్ర‌విడ్ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. కంగారూ పేస్ ద‌ళాన్ని స‌మ‌ర్దంగా ఎదుర్కొంటూ పెర్త్ టెస్టులో 93 ప‌రుగుల‌తో టీమిండియాను గెలిపించాడు. ఇక భార‌త్.. దాయాది పాకిస్థాన్‌పై 2005లో తొలి సిరీస్ గెల‌వ‌డంలో ద్ర‌విడ్ రోల్ ఉంది. బౌన్సీ పిచ్‌ల‌కు కేరాఫ్ అయిన‌ దక్షిణాఫ్రికా గ‌డ్డ‌పై తొలి విజ‌యాన్ని రుచి చూసిన కెప్టెన్ కూడా ద్ర‌విడే కావ‌డం విశేషం.

He was crucial when India won a Test in Australia for the first time in a generation. He was crucial in India’s first series win in Pakistan. He captained India to their first win in South Africa and first series win in England for 21 years.

