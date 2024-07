July 19, 2024 / 09:43 PM IST

INDW vs PAKW : మ‌హిళ‌ల‌ ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు (Team India) అదిరే బోణీ కొట్టింది. తొలి పోరులోనే చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి పాకిస్థాన్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. దంబుల్లా స్టేడియంలో ఆల్‌రౌండ్ షోతో శుక్ర‌వారం పాక్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించి రెండు పాయింట్లు సాధించింది. దాయాది నిర్దేశించిన 109 ప‌రుగుల‌ స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు స్మృతి మంధాన‌(45), ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(40) భార‌త ఇన్నింగ్స్‌ను దూకుడుగా ఆరంభించారు. దాంతో 14 ఓవ‌ర్లలోనే భార‌త్ మ్యాచ్ ముగించింది.

మ‌హిళ‌ల‌ ఆసియా క‌ప్‌ను డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ భార‌త్ విజ‌యంతో ఆరంభించింది. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై దక్షిణాఫ్రికాపై విజ‌యమిచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కొన‌సాగిస్తూ మెగా టోర్నీలో పాకిస్థాన్‌కు ముచ్చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టించింది. తొలుత బౌల‌ర్ల విజృంభ‌ణ‌తో పాకిస్థాన్‌ను స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే క‌ట్టడి చేసిన టీమిండియా ఆ త‌ర్వాత ఓపెన‌ర్ల విధ్వంసంతో అల‌వోక‌గా గెలుపొందింది. 109 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు స్మృతి మంధాన (45), ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(40) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో పాక్ బౌలర్ల‌ను కుదేలు చేశారు.

Bowlers, openers give India a breezy win in their first outing👏

LIVE: https://t.co/kaef7IslBN | #INDvPAK pic.twitter.com/RRFzjuMPt2

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 19, 2024