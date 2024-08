August 30, 2024 / 06:36 PM IST

Paralympics 2024 : పారిలింపిక్స్ రెండో రోజు భార‌త క్రీడాకారులు ప‌త‌కాల వేటలో దూసుకెళ్తుస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఒక స్వ‌ర్ణం, రెండు కాంస్యాలు రాగా.. షూట‌ర్ మ‌నీశ్ న‌ర్వాల్(Manish Narwal) ర‌జ‌తంతో మెరిశాడు. 10మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్ట‌ల్ ఎస్‌హెచ్‌1 ఫైన‌ల్లో మ‌నీశ్ సూప‌ర్ గురితో వెండి వెలుగులు విర‌జిమ్మాడు. దాంతో, భార‌త్ ఖాతాలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ నాలుగో ప‌త‌కం చేరింది.

శుక్ర‌వారం జరిగిన 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్ట‌ల్ ఫైన‌ల్లో మ‌నీశ్ గురి త‌ప్ప‌లేదు. మూడు పాయింట్ల తేడాతో గోల్డ్ మెడ‌ల్ చేజార్చుకున్నాడు. కొరియా పారా షూట‌ర్ జియోంగ్డు జో(Jeongdu Jo)అగ్ర‌స్థానం ద‌క్కించుకోగా.. మ‌నీశ్‌ 234.9 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి వెండి ప‌ట్టేశాడు. టోక్యో పారాలింపిక్స్‌లో మ‌నీశ్ 50 మీట‌ర్ల పిస్ట‌ల్ విభాగంలో బంగారు ప‌త‌కం గెలిచిన విష‌యం తెలిసిందే.

