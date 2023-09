September 26, 2023 / 06:07 PM IST

ODI World Cup 2023 : సొంత గ‌డ్డ‌పై జరిగిన ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఫైన‌ల్లో టీమిండియా చేతిలో చావు దెబ్బ తిన్న‌ మాజీ చాంపియ‌న్ శ్రీ‌లంక‌(Srilanka) జ‌ట్టుకు శుభ‌వార్త‌. ఎడ‌మ చేతి పేస‌ర్లు దిల్షాన్ మ‌దుష‌న‌క‌(Dilshan Madushanka), ల‌హిరు క‌మార‌(Lahiru Kumara) ఫిట్‌నెస్ సాధించారు. దాంతో, సెలెక్ట‌ర్లు వీళ్లిద్ద‌రినీ ప్ర‌పంచ క‌ప్ స్క్వాడ్‌లోకి తీసుకున్నారు.

యువ స్పిన్న‌ర్ మహీశ్ థీక్ష‌ణ‌(Maheesh Theekshana) కూడా 15 మంది బృందంలో ఉండే అవ‌కాశం ఉంది. మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌ (Wanindu Hasaranga) గైర్హాజ‌రీలో యువ సంచ‌ల‌నం దునిత్ వెల్ల‌లాగే, థీక్ష‌ణ లంక స్పిన్ భారాన్ని మోయ‌నున్నారు.

Presenting our powerhouse squad for the ICC Men’s Cricket World Cup 2023.

Let’s rally behind the #LankanLions 🦁👊#CWC23 pic.twitter.com/NTD4A8YbkZ

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 26, 2023