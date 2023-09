September 26, 2023 / 04:57 PM IST

NZ vs BAN : న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న మూడో వ‌న్డేలో బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. కివీస్ పేస‌ర్ ఆడం మిల్నే(Adam Milne) 4 వికెట్ల‌తో ఆతిథ్య జ‌ట్టును దెబ్బ‌కొట్టాడు. దాంతో, బంగ్లా 34.3 ఓవ‌ర్ల‌లో 171 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. షొరిఫుల్ ఇస్లాం(Shoriful Islam)ను మిల్నే ఔట్ చేయ‌డంతో ఆ జ‌ట్టు ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో(Najmal Hussain Shanto) 70 ర‌న్స్‌తో టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ తీసుకుంది. అయితే.. ఆ జ‌ట్టుకు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. 6 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఓపెన‌ర్ జ‌కీర్ హ‌స‌న్ (1)ను మిల్నే బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత బౌల్ట్ కూడా విజృంభించ‌డంతో మ‌రో ఓపెన‌ర్ తంజిద్ హ‌స‌న్‌(5) కూడా వెనుదిరిగాడు.

172 the target to win the series 🎯

Adam Milne (4-34) with career-best ODI figures leading the bowling attack alongside Trent Boult (2-33) and Cole McConchie (2-18)

Watch play LIVE in NZ https://t.co/scL2cXy9jz 📺 LIVE scoring https://t.co/0B5OY12oc1 📲

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 26, 2023