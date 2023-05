May 18, 2023 / 05:23 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) అద‌ర‌గొడుతోంది. ముంబై ఇండియ‌న్స్‌పై అనూహ్య విజ‌యంతో ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది. ల‌క్నో జ‌ట్టు రెగ్యుల‌ర్‌గా ముదురు నీలం రంగు జెర్సీతో బ‌రిలోకి దిగుతుంది. అయితే.. మే 20న‌ కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌తో జ‌రిగే ఆఖ‌రి లీగ్ మ్యాచ్‌లో మాత్రం ప్ర‌త్యేకమైన జెర్సీతో ఆడ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆట‌గాళ్లు మెరూన్(Maroon, Green colour) రంగు జెర్సీ ధ‌రించ‌నున్నారు. అందుకు ఓ కార‌ణం ఉంది.

కోల్‌క‌తాలోని ప్ర‌ముఖ‌ ఫుట్‌బాల్ క్ల‌బ్ మొహున్ బ‌గ‌న్‌కు(Mohun Bagan) నివాళి అర్పించ‌డం కోసం ల‌క్నో ఆట‌గాళ్లు ఈ స్పెష‌ల్ జెర్సీ వేసుకోనున్నారు. ల‌క్నోస్ గ‌జాబ్అందాజ్‌.. ఇప్పుడు కోల్‌క‌తా రంగులో ఉండ‌నుంది. ‘మొహున్ బ‌గ‌న్‌కు నివాళిగా మా జ‌ట్టు కొత్త జెర్సీతో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది’ అని ల‌క్నో ఫ్రాంఛైజీ యాజ‌మాన్యం ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపింది. ల‌క్నో జ‌ట్టు కోల్‌క‌తాపై గెలిస్తే 17 పాయింట్ల‌తో నేరుగా ప్లే ఆఫ్స్‌కు క్వాలిఫై అవుతుంది.

Lucknow’s #GazabAndaz, now in Kolkata’s colours. 🔥

Our tribute to Mohun Bagan and the City of Joy. 🟢🔴 pic.twitter.com/JTaWpSB1vq

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 18, 2023