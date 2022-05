LSG vs RCB | టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న లక్నో.. గెలిచేదెవరో?

May 25, 2022 / 08:06 PM IST

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ మధ్య జరుగుతున్న ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో టాస్ ఆలస్యమైంది. వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత టాస్ గెలిచిన లక్నో సారధి కేఎల్ రాహుల్.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. పిచ్ చాలా బాగుందని, తాము చెయ్యాల్సిన స్కోరు ఐడియా ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశ్యంతోనే బౌలింగ్ ఎంచుకున్నామని చెప్పాడు.

అలాగే తమ జట్టులో రెండు మార్పులు చేసినట్లు వెల్లడించాడు. కృష్ణప్ప గౌతమ్ స్థానంలో కృనాల్ పాండ్యా ఆడుతున్నాడన్నాడు. అలాగే జేసన్ హోల్డర్ స్థానంలో దుష్మంత చమీరను తీసుకున్నట్లు తెలిపాడు. అదే సమయంలో తను టాస్ గెలుస్తానని అనుకోలేదని ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ చెప్పాడు. అలాగే మహమ్మద్ సిరాజ్‌ కీలకమైన మ్యాచుల్లో ఆడతాడని, అందుకే అతన్ని తిరిగి జట్టులోకి తీసుకున్నామని పేర్కొన్నాడు.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: విరాట్ కోహ్లీ, ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ (కెప్టెన్), రజత్ పటీదార్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, దినేష్ కార్తీక్, మహిపాల్ లోమ్రోర్, షాబాజ్ అహ్మద్, హర్షల్ పటేల్, వానిందు హసరంగ, జోష్ హాజిల్‌వుడ్, మహమ్మద్ సిరాజ్

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: క్వింటన్ డీకాక్, కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), ఎవిన్ లూయిస్, దీపక్ హుడా, మనన్ వోహ్రా, మార్కస్ స్టొయినిస్, కృనాల్ పాండ్యా, దుష్మంత చమీర, మొహ్‌సిన్ ఖాన్, ఆవేష్ ఖాన్, రవి బిష్ణోయి

