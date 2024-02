February 6, 2024 / 04:02 PM IST

Lovlina Borgohain : బ‌ల్గేరియాలో జ‌రుగుతున్న 75వ‌ స్ట్రాండ్‌జా మెమోరియ‌ల్ బాక్సింగ్ టోర్న‌మెంట్‌లో భార‌త స్టార్ బాక్స‌ర్ లొవ్లీనా బొర్గొహైన్‌(Lovlina Borgohain)కు ఊహించ‌ని షాక్ త‌గిలింది. ఈ టోర్నీ తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఆమె అన‌ర్హ‌త‌కు గురైంది. టోక్యో ఒలింపిక్స్‌(Tokyo Olympics)లో కాంస్య ప‌త‌కంతో మెరిసిన లొవ్లీనా 75 కిలోల విభాగంలో ఐర్లాండ్‌కు చెందిన ఒ రూర్కే అఫీతో పోటీ ప‌డింది. అయితే.. అద‌న‌పు గ్రిప్పింగ్ ఉప‌యోగించినందుకు మూడోసారి వార్నింగ్ ఇచ్చిన రిఫ‌రీలు చివ‌ర‌కు మూడో రౌండ్‌లో ఆమెను డిస్‌క్వాలిఫై చేశారు.

ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ బెర్తుపై క‌న్నేసిన లొవ్లీనా మొద‌టి రెండు రౌండ్ల‌లో 3-2తో ఆధిక్యంలో ఉంది. అయితే.. ఆ త‌ర్వాత ఐర్లాండ్ బాక్స‌ర్ రూర్కే పంచ్‌ల‌తో భార‌త బాక్స‌ర్‌పై విరుచుకుప‌డింది. ఆమెను నిలువ‌రించేందుకు లొవ్లీనా గ‌ట్టిగానే ప్ర‌య‌త్నించింది. బౌట్ ఆసాంతం రూర్కేపై పంచ్‌లు కురిపించింది.

lovlina Borgohain bows out of Strandja Boxing international tournament in the first round after facing DSQ because of three warnings.

She was playing against Aoife O’Rourke of Ireland. #boxing #indiansports pic.twitter.com/5cRbSL9t6o

— Sports only (@Sportsfan_77777) February 5, 2024