April 8, 2024 / 04:17 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో తొలి అర్థ భాగంలో హోరాహోరీ పోరాటాలు క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. రెండు విజ‌యాల‌తో జోరు మీదున్న‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun Risers Hyderabad) త‌దుప‌రి మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌ (Punjab Kings)ను ఢీకొట్ట‌నుంది. అయితే.. మొహాలీ వేదిక‌గా జ‌ర‌గాల్సిన ఈ మ్యాచ్‌కు అడ్డంకులు త‌ప్పేలా లేవు. ఎందుకంటే.. మొహాలీలోని ముల్ల‌న్‌పూర్ స్టేడియం(Mullanpur Stadium)లో ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు నిర్వ‌హించొద్ద‌ని హైకోర్టులో ఒక లా స్టూడెంట్ ప్ర‌జాప్ర‌యోజ‌న వ్యాజ్యం(PIL) దాఖ‌లు చేశాడు.

ముల్ల‌న్‌పూర్ స్టేడియంలో ఎలాంటి క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల‌కు బీసీసీఐ, ఇత‌ర క్రికెట్ అసోసియేష‌న్‌ల‌కు అనుమ‌తి ఇవ్వొద్ద‌ని పంబాబ్ యూనివ‌ర్సిటీలో న్యాయ విద్య అభ్య‌సిస్తున్న నిఖిల్ థ‌మ్మ‌న్(Nikhil Thamman) పంజాబ్, హ‌ర్యానా హైకోర్టులో పిల్ వేశాడు.

PIL before Punjab and Haryana High Court to stop cricket matches at Mullanpur Stadium..

A law student has claimed that the stadium was constructed without necessary environmental clearances and has urged the Court to restrain the conduct of any cricket matches there, including… pic.twitter.com/owfxD66JAU

— VATS (@Sanjvats) April 8, 2024