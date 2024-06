June 7, 2024 / 06:36 PM IST

Indonasia Open : ఇండోనేషియా ఓపెన్‌లో ప‌త‌కంపై ఆశ‌లు రేపిన‌ భార‌త యువ‌కెర‌టం ల‌క్ష్య‌సేన్(Lakshya Sen) పోరాటం ముగిసింది. పురుషుల సింగిల్స్‌లో క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్ చేరిన అత‌డు అనూహ్యంగా ఇంటి దారి ప‌ట్టాడు. సెమీస్ బెర్తు కోసం శుక్ర‌వారం హోరాహోరీగా సాగిన మ్యాచ్‌లో.. డెన్మార్క్ ఆట‌గాడు అండ‌ర్స్ ఆంటోన్సెన్‌(Anders Antonsen)కు 14వ ర్యాంక‌ర్ ల‌క్ష్య‌సేన్ గ‌ట్టి పోటీ ఇచ్చాడు.

అయితే.. కీల‌క స‌మ‌యంలో పాయింట్లు గెల‌వ‌లేక‌ ల‌క్ష్య‌సేన్ 22-24, 18-21తో మ్యాచ్ చేజార్చుకున్నాడు. ఈ విజ‌యంతో భార‌త స్టార్‌పై అండ‌ర్స్ త‌న రికార్డును 3-2 మెరుగుప‌ర్చుకున్నాడు. తొలి సెట్‌లో లక్ష్య‌సేన్, అండ‌ర్స్‌లు పోటాపోటీగా ఆడారు. ఒక‌ద‌శ‌లో డెన్మార్క్ స్టార్ 4-0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లినా.. ఆ త‌ర్వాత లక్ష్య‌సేన్ త‌న రాకెట్ ప‌వ‌ర్ చూపిస్తూ 5-5తో స్కోర్ స‌మం చేశాడు.

