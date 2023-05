May 21, 2023 / 10:22 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌..ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని గేమ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ(101 నాటౌట్ : 61బంతుల్లో 13 ఫోర్లు ఒక సిక్స్‌) శ‌త‌కంతో మెరిశాడు. వ‌రుస‌గా రెండో సెంచ‌రీతో ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధికంగా ఏడు సార్ల వంద కొట్టి క్రిస్ గేల్ రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 197 ప‌రుగులు చేసింది. చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన మ్యాచ్‌లో మిగ‌తా బ్యాట‌ర్లంతా చేతులెత్తేయ‌డంతో కోహ్లీ ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్(26), అనుజ్ రావ‌త్(21 నాటౌట్) తో కీల‌క భాగ‌స్వామ్యాలు నిర్మించాడు.

