January 3, 2024 / 10:02 PM IST

Dean Elgar : ద‌క్షిణాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్ డీన్ ఎల్గ‌ర్(Dean Elgar) కెరీర్‌లో చివ‌రి ఇన్నింగ్స్‌ ఆడేశాడు. కేప్‌టౌన్‌ (Kape Town)లో భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో అత‌డు ఆఖ‌రిసారి క్రీజులో అడుగుపెట్టాడు. అయితే.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఎల్ల‌ర్ 12 ప‌రుగుల‌కే ఔట‌య్యాడు. ముకేశ్ కుమార్ ఓవ‌ర్లో విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli)కి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. క్యాచ్ ప‌ట్టిన అనంత‌రం విరాట్.. ఎల్గ‌ర్‌ను ‘టేక్ ఏ బో’ గెశ్చ‌ర్‌తో అభినందించాడు.

అంతేకాదు అత‌డి ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్లి హ‌త్తుకున్నాడు. భార‌త్ జ‌ట్టు స‌భ్యులంతా స‌ఫారీ సార‌థిని అభినందించారు. అనంత‌రం ఎల్గ‌ర్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు వెళ్తూ స్టేడియంలోని అభిమానుల‌కు అభివాదం చేశాడు. ఫ్యాన్స్ అంద‌రూ లేచి నిల్చొని చ‌ప్ప‌ట్లు కొడుతూ అత‌డికి వీడ్కోలు ప‌లికారు.

#MukeshKumar‘s nibbler gets #DeanElgar on his final test!

Will #TeamIndia keep racking up wickets before the day’s play?

Tune in to #SAvIND 2nd Test

LIVE NOW | Star Sports Network#Cricket pic.twitter.com/qftk1SpI8D

— Star Sports (@StarSportsIndia) January 3, 2024