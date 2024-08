August 23, 2024 / 04:41 PM IST

KL Rahul : భార‌త స్టార్ క్రికెట‌ర్ కేఎల్ రాహుల్ (KL Rahul) సొగ‌సైన ఆట‌కు కేరాఫ్. టీమిండియా త‌ర‌ఫున ఎన్నో చిరస్మ‌ర‌ణీయ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడిన రాహుల్ దులీప్ ట్రోఫీ(Duleep Trophy)కి స‌న్న‌ద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. ఈ నేప‌థ్యంలో అత‌డి గురించిన ఓ న్యూస్ వైర‌ల్ అవుతోంది. రాహుల్ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ అంద‌రినీ షాక్‌కు గురి చేస్తోంది.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ సిగ్నేచ‌ర్ స్టయిల్ సెల‌బ్రేష‌న్ ఫొటోతో పాటు సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ ఉంది. దాంతో, ఆ పోస్ట్ చూసిన అభిమానులంతా షాక‌య్యారు. అరే.. ఏమైంది. రాహుల్ ఎందుకు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. అస‌లు ఈ వార్త నిజ‌మేనా? అంటూ అమోమ‌యానికి గుర‌వుతున్నారు.

Some fake photos are viral from insta handle of klrahul but it’s nothing like that…..nothing is official neither from him and bcci …do not belive until.its confirm ….#klrahul #cricket #bcci #ipl #lsg #india #dream11 #india11 #IndianCricketTeam #jayshah #virat pic.twitter.com/UV0NZ5tj2e

— SATYENDRA NAIN (@SatyendraNain) August 22, 2024