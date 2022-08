జాతీయ గీతాలాపన టైంలో.. నోట్లో చూయింగ్‌ గమ్‌ తీసేసిన రాహుల్

August 19, 2022 / 06:21 PM IST

అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచులు జరిగే సమయంలో ఇరు జట్లకు సంబంధించిన జాతీయ గీతాలను ముందుగా ఆలపిస్తారన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇలాగే జింబాబ్వే, భారత్ మధ్య హరారే వేదికగా గురువారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో కూడా జాతీయ గీతాలాపన జరిగింది. ఈ సమయంలో జట్టు సారధి కేఎల్ రాహుల్.. తన నోట్లో ఉన్న చూయింగ్‌ గమ్‌ను తీసేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

ఈ వీడియో చూసిన రాహుల్ ఫ్యాన్స్ ’అతను నిజంగా ఒక జెంటిల్‌మెన్ అని పొగుడుతున్నారు. రాహుల్‌ను చూస్తే చాలా గర్వంగా ఉందని మరికొందరు అంటున్నారు. కాగా, గతంలో టీమిండియా మాజీ సారధి విరాట్ కోహ్లీ ఇదే విషయంలో విమర్శలపాలయ్యాడు. జాతీయ గీతాలాపన సమయంలో నోట్లో యూచింగ్‌ గమ్‌ నములుతూ అతను కనిపించాడు. ఇలా 2017లో ఒకసారి, 2022 జనవరిలో కూడా కనిపించాడు. దీనిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

KL Rahul took out the Chewing Gum from his Mouth before National Anthem 🇮🇳❤️

Proud of You @klrahul ❤️‍🔥#INDvsZIM | #CricketTwitter pic.twitter.com/erBYx16auA

— 𝐌𝐢𝐆𝐇𝐓𝐘 (@AryanMane45) August 18, 2022