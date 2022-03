Kl Rahul Is Not A Captain Material Fans Lashes At Opener After First Ipl Loss

KL Rahul | కెప్టెన్ మెటీరియల్ కాదు.. తొలి ఓటమి తర్వాత కేఎల్ రాహుల్‌పై నెటిజన్ల మీమ్స్

March 29, 2022 / 03:34 PM IST

ఐపీఎల్‌లో కేఎల్ రాహుల్ కెప్టెన్‌గా ఉన్న కొత్త జట్టు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్.. తన ప్రస్థానాన్ని అనూహ్య ఓటమితో మొదలు పెట్టింది. మరో కొత్త జట్టు, హార్దిక్ పాండ్యా నేతృత్వంలోని గుజరాత్ టైటన్స్ ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో లక్నో ఓటమి కన్నా కూడా ఓడిన తీరే అభిమానులకు మింగుడు పడటం లేదు.

ముఖ్యంగా రాహుల్ కెప్టెన్సీపై ఫ్యాన్స్ విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసిన దుష్మంత చమీరను ఫుల్ కోటా బౌలింగ్ చేయనివ్వకపోవడాన్ని కూడా తప్పుబడుతున్నారు. అలాగే లక్నో జట్టు ప్రధాన స్పిన్నర్ అయిన కృనాల్ పాండ్యా ఓవర్లను ముందే అవ్వగొట్టేయడం కూడా తప్పు అంటున్నారు.

చివరి ఐదు ఓవర్లలో 69 పరుగులు చేయాల్సిన స్థితిలో పార్ట్‌టైమర్ దీపక్ హుడాకు బంతిని అందించాడు రాహుల్. అతని ఓవర్‌లో రాహుల్ తెవాటియా ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. మిల్లర్‌తో కలిసి 16, 17 రెండు ఓవర్లలోనే 40 పరుగులు పిండుకున్నాడు. తొలి పవర్‌ప్లేలో నిప్పులు చెరిగిన చమీర నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేయకపోయినా..

అతనికి బౌలింగ్ ఇవ్వకుండా పార్ట్‌టైమర్ల చేత బౌలింగ్ చేయించడం, డెత్ ఓవర్లలో స్పిన్నర్లను నమ్ముకోవడం వంటి చెత్త నిర్ణయాల వల్లే రాహుల్ జట్టు ఓడిపోయిందంటున్నారు. ఇలాంటి ప్లేయర్ కెప్టెన్సీకి పనికిరాడని తిట్టిపోస్తున్నారు. టీమిండియా భావి కెప్టెన్ల చర్చల్లో రాహుల్ పేరు తీసుకురావద్దని ప్రార్థిస్తున్నారు.

Rahul Tewatia clearly doesn’t like a team lead by KL Rahul. 😭 — Prajakta (@18prajakta) March 28, 2022

KL Rahul seriously needs to think more on his captaincy. — Sandipan Banerjee (@im_sandipan) March 28, 2022

Avesh or Chameera will end up bowling one over less. Not sure whose call it was, but KL Rahul as captain is very, very ordinary. Should be nowhere near India's future captaincy debate #CricketTwitter — Rohit Sankar (@imRohit_SN) March 28, 2022

0(1) with the Bat

💩 With his Captaincy Tactics Ladies and Gentlemen, KL Rahul your MOTM for today pic.twitter.com/zqZvnA6EK1 — Nik (@IRONlK) March 28, 2022

Chameera after a sensational start won't bowl his 4 overs quota That's captain KL Rahul for you 😇#LSGvGT — The Cricket Fanatic (@Cric_Fanatic) March 28, 2022

KL Rahul should never captain any cricket team in the future. He is just not made for it. — ` (@FourOverthrows) March 28, 2022

Unimpressed with KL Rahul's captaincy today. Exhausted the overs Krunal Pandya, their best spinner, too early. Gave Deepak Hooda one over too many. Did not let Chameera, who looked menacing, bowl his full quota of four overs. In the end these slip-ups proved costly #IPL2022 — Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) March 28, 2022

Kl Rahul defeated Lucknow Supergiants by giving bowling to spinners in death overs!!#IPL2022 #LSGvsGT pic.twitter.com/uwwAtWBKDw — Mohit Tiwari (@Mohitti778814) March 28, 2022

KL Rahul looking at his captaincy pic.twitter.com/PNUrG1TB5A — DK hype account (@gillfan_) March 28, 2022

516712