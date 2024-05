May 30, 2024 / 07:24 PM IST

Major League Cricket : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ (Kolkata Knight Riders) మ‌రో లీగ్ టైటిల్‌పై క‌న్నేసింది. అమెరికా వేదిక‌గా జ‌రిగే మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్‌ (Major League Cricket)లోనూ ట్రోఫీ ప‌ట్టేయాల‌నే దిశ‌గా కోల‌క‌తా ఫ్రాంచైజీ పావులు క‌దుపుతోంది. అందులో భాగంగానే ఎంఎల్‌సీ రెండో సీజ‌న్‌కు ముందు ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ డేవిడ్ మిల్ల‌ర్‌ (David Miller)ను కేకేఆర్ సిస్ట‌ర్ ఫ్రాంచైజీ లాస్ ఏంజెల్స్ నైట్ రైడ‌ర్స్ (Losangles Knight Riders) కొనేసింది.

అయితే.. ఎంత మొత్తానికి అత‌డితో కాంట్రాక్ట్ కుదిరింద‌నే విష‌యం మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది. తొలి సీజ‌న్‌లో మిల్ల‌ర్ టెక్సాస్ సూప‌ర్ కింగ్స్(Texas Super Kings) త‌ర‌ఫున బ‌రిలోకి దిగాడు. ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో మిల్ల‌ర్ ఓ రేంజ్‌లో ఆడాడు. అప్పుడే టోర్నీలో అడుగుపెట్టిన‌ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) విజేత‌గా అవ‌త‌రించ‌డంలో అత‌డి పాత్ర అంద‌రికీ తెలిసిందే. హిట్ట‌ర్ విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్‌ల‌కు కేరాఫ్ అయిన ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు త్వ‌ర‌లోనే లాస్ ఏంజెల్స్ నైట్ రైడ‌ర్స్ జ‌ట్టుతో క‌లువ‌నున్నాడు.

The power-packed showman is ready to wear Purple and Gold 💪

Welcome, @DavidMillerSA12! pic.twitter.com/NxURz7YAyQ

— Los Angeles Knight Riders (@LA_KnightRiders) May 30, 2024