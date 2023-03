March 10, 2023 / 12:06 PM IST

అహ్మాదాబాద్ : ఫోర్త్ టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఖ‌వాజా(Khawaja) 150 ర‌న్స్ స్కోర్ చేశాడు. అత‌ను ఇంకా నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. రెండో రోజు తొలి సెష‌న్(First Session) వికెట్ లేకుండా సాగింది. భార‌త బౌల‌ర్లు ఒక్క వికెట్ కూడా ఈ సెష‌న్‌లో ప‌డ‌గొట్ట‌లేక‌పోయారు. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్లు స్వేచ్ఛ‌గా ప‌రుగులు సాధిస్తున్నారు. ఇవాళ 29 ఓవ‌ర్ల‌లో 92 ర‌న్స్ చేశారు. ఖ‌వాజా 150, గ్రీన్(Green) 95 ర‌న్స్‌తో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. భోజ‌న విరామ స‌మ‌యానికి ఆసీస్ 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 347 ర‌న్స్ చేసింది.

అహ్మాదాబాద్ పిచ్‌(Ahmedabad Pitch)పై భార‌త స్పిన్న‌ర్లు ఇవాళ పెద్ద‌గా ప్ర‌భావం చూప‌లేక‌పోయారు. జ‌డేజా(Jadeja)కు ఆరంభంలో కొంత ట‌ర్న్ దొరికినా.. అత‌నే వికెట్లు తీయ‌లేక‌పోయాడు. ఇక ఖ‌వాజా, గ్రీన్ జోడి ఇప్ప‌టికే 177 ప‌రుగులు జోడించింది. ఆ ఇద్ద‌రూ అయిదో వికెట్‌కు భారీ భాగ‌స్వామ్యాన్ని అందించారు.

