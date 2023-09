Asia Cup 2023 | కుల్దీప్ జోరు.. ఐదు వికెట్లు కోల్పోయిన లంక‌

September 12, 2023 / 09:30 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆతిథ్య శ్రీ‌లంక ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. కుల్దీప్ యాద‌వ్ ఓవ‌ర్లో చ‌రిత అస‌లంక‌(22) ఔట‌య్యాడు. అంత‌కు ముందు ఓవ‌ర్లో ఫ్రంట్ ఫుట్ వ‌చ్చిన స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌(17) బంతిని అంచ‌నా వేయ‌డంలో విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. బంతి అందుకున్న రాహుల్ స్టంపౌట్ చేశాడు. దాంతో, 73 ర‌న్స్ వ‌ద్ద లంక ఐదో వికెట్ ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం ధ‌నంజ‌య డిసిల్వా(7), కెప్టెన్ ద‌సున్ ష‌న‌క‌(5) ఆడుతున్నారు. లంక విజ‌యానికి ఇంకా 134 ర‌న్స్ కావాలి. చేతిలో ఐదు వికెట్లు ఉన్నాయంతే.

