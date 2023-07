July 5, 2023 / 03:54 PM IST

యూఏఈ: న్యూజిలాండ్ బ్యాట‌ర్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్‌.. ఐసీసీ మెన్స్ టెస్టు ప్లేయ‌ర్స్ ర్యాంకింగ్స్‌( ICC Men’s Test Player Rankings)లో తొలి స్థానాన్ని ఆక్రమించాడు. ఇవాళ ఐసీసీ ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించింది. ఇక ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ స్టీవ్ స్మిత్ చాలా వేగంగా టాప్ ర్యాంక్ దిశ‌గా దూసుకువ‌స్తున్నాడు. ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో సెంచ‌రీ చేసిన స్టీవ్ స్మిత్ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అయితే నెంబ‌ర్ స్థానంలో ఉన్న జో రూట్‌ను కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ వెన‌క్కి నెట్టేశాడు. ఆసీస్‌తో సిరీస్‌లో విఫ‌ల‌మైన రూట్ ప్ర‌స్తుతం అయిదో స్థానానికి ప‌డిపోయాడు. టెస్టుల్లో విలియ‌మ్స‌న్ టాప్ ప్లేస్‌లోకి రావ‌డం ఇది ఆరోసారి. గ‌తంలో 2015 న‌వంబ‌ర్‌లో తొలిసారి అత‌ను ఆ ఫీట్ అందుకున్నాడు. చివ‌రిసారి ఆగ‌స్టు 2021లో అగ్ర స్థానంలో నిలిచాడు.

An entertaining #Ashes Test at Lord’s led to major changes at the top of the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Batting Rankings 👀#ICCRankings | Details 👇https://t.co/zI3BcvjVnJ

— ICC (@ICC) July 5, 2023