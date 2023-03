March 13, 2023 / 01:18 PM IST

క్రైస్ట్‌చ‌ర్చ్‌: టెస్టు క్రికెట్ ఇదో అరుదైన థ్రిల్ల‌ర్‌(Thriller). ఆఖ‌రి రోజు.. ఆఖ‌రి బంతికి.. న్యూజిలాండ్ సూప‌ర్ విక్ట‌రీ(super victory) న‌మోదు చేసింది. పోరాట యోధుడు కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson) త‌న ఆట‌తీరు మ‌రోసారి ఆక‌ట్టుకున్నాడు. శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన తొలి టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో అద్భుత‌మైన సెంచ‌రీతో దుమ్మురేపాడు. లంక ఆశ‌ల‌పై ఆఖ‌రి నిమిషంలో నీళ్లు చల్లాడు.

285 టార్గెట్‌తో రెండో ఇన్నింగ్స్ ఆడిన కివీస్‌.. ఆఖ‌రి బంతికి విక్ట‌రీని న‌మోదు చేసింది. చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో న్యూజిలాండ్(New zealand) 8 ప‌రుగులు చేయాల్సి ఉండ‌గా.. కేన్ త‌న పోరాట స్పూర్తిని ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. అప్ప‌టికే సెంచ‌రీ కొట్టి మంచి ట‌చ్‌లో ఉన్న కేన్‌.. ఫైన‌ల్ బంతి వ‌ర‌కు క్రీజ్‌కే అతుక్కుపోయాడు. ర‌వ‌స‌త్త‌రంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో చివ‌ర‌కు కివీస్ రెండు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.

New Zealand scurry to a famous Test win running a bye off the final ball!

Sri Lanka's push for a spot in the #WTC23 final falls agonisingly short!#NZvSL Scorecard: https://t.co/p873rNARKS pic.twitter.com/CnFWN8xBti

— ICC (@ICC) March 13, 2023