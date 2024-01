Big Bash League 2024: ఇదెక్కడి ‘జోష్‌’రా బాబూ.. డజను సిక్సర్లతో విధ్వంసం.. 41 బంతుల్లోనే సెంచరీ

January 22, 2024 / 06:25 PM IST

Big Bash League 2024: ఆస్ట్రేలియా వేదికగా జరుగుతున్న బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ (బీబీఎల్‌)లో బ్రిస్బేన్‌ హీట్‌ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ జోష్‌ బ్రౌన్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. సోమవారం అడిలైడ్‌ స్ట్రైకర్స్‌తో క్వీన్స్‌లాండ్‌ వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో 41 బంతుల్లోనే శతకం బాదాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో 57 బంతుల్లో 10 బౌండరీలు, 12 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో ఏకంగా 140 పరుగులు చేశాడు. జోష్‌ దంచికొట్టడంతో బ్రిస్బేన్‌ హీట్‌.. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ ఫైనల్‌ పోరుకు అర్హత సాధించింది.

సోమవారం ముగిసిన మ్యాచ్‌లో మొదట టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న బ్రిస్బేన్‌.. 8 పరుగులకే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. కానీ మరో ఓపెనర్‌ జోష్‌ బ్రౌన్‌ మాత్రం అడిలైడ్‌ బౌలర్లను ఆటాడుకున్నాడు. దొరికిన బంతిని దొరికినట్టుగా బౌండరీ లైన్‌ దాటించాడు. 24 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీ పూర్తిచేసిన జోష్‌.. తర్వాత 50 పరుగులు పూర్తిచేయడానికి 17 బంతులే తీసుకున్నాడు. ఓవర్‌కు ఫోర్‌, సిక్సర్‌కు తగ్గకుండా అతడి వీరవిహారం కొనసాగింది. సెంచరీ తర్వాత మరింత రెచ్చిపోవడంతో అడిలైడ్‌ భారీ స్కోరు చేసింది.

అయితే అడిలైడ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో జోష్‌ బ్రౌన్‌, కెప్టెన్‌ మెక్‌స్వీనీ (33) తర్వాత ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా కనీసం డబుల్‌ డిజింట్‌ స్కోరు చేయలేదు. జోష్‌ బ్రౌన్‌ సెంచరీతో అడిలైడ్‌.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 214 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన అడిలైడ్‌.. 19.5 ఓవర్లలో 160 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. ఆ జట్టులో వికెట్‌కీపర్‌ బ్యాటర్‌ హ్యారీ నీల్సన్‌ (50), థామస్‌ కెల్లీ (41)లు రాణించారు. ఈ విజయంతో బ్రిస్బేన్‌.. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ ఫైనల్‌లో సిడ్నీ సిక్సర్స్‌తో తలపడనుంది. ఈనెల 24న సిడ్నీ వేదికగా ఈ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది.

The equal second quickest century in Big Bash history! #BBL13 pic.twitter.com/Cqo63DXdLN

జోష్‌ రికార్డులు..

ఈ మ్యాచ్‌లో 41 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేయడంతో జోష్‌ పలు రికార్డులు బ్రేక్‌ చేశాడు. బీబీఎల్‌లో ఇది రెండో ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీ. అంతకుముందు 2014లో పెర్త్‌ స్కాచర్స్‌ బ్యాటర్‌ క్రెయిగ్‌ సిమ్మన్స్‌.. 39 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు. ఈ జాబితాలో గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ (41 బంతుల్లో) కూడా జోష్‌ బ్రౌన్‌తో సమంగా ఉన్నాడు. లూక్‌ రైట్‌ 44 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.

Josh Brown etches his name in the record books of BBL.#JoshBrown #BBL #T20Cricket #ChrisGayle #CraigSimmons #SkyFair pic.twitter.com/tvFL3ENr2A

— SkyFair (@SkyFairsports) January 22, 2024