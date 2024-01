January 13, 2024 / 03:14 PM IST

Jiri Lehecka : టెన్నిస్‌లో చెక్ రిప‌బ్లిక్ ఆట‌గాడు జిరి లెహెక్కా(Jiri Lehecka) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. కెరీర్‌లో తొలి ఏటీపీ ట్రోఫీ కొల్ల‌గొట్టాడు. శ‌నివారం ఆడిలైడ్‌లో జ‌రిగిన ఏటీపీ 250ఫైన‌ల్లో ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన జాక్ డ్రాప‌ర్‌(Jack Draper)పై గెలుపొందాడు. ఆరంభంలో త‌డ‌బడినా అనంత‌రం జోరు కొన‌సాగించిన లెహెక్కా 4-6, 6-4, 6-3తో మ్యాచ్ ముగించాడు. దాంతో, జిరి వెస్లే (Jiri Vesely)త‌ర్వాత ఏటీపీ టైటిల్ సాధించిన రెండో చెక్ రిప‌బ్లిక్ ఆట‌గాడిగా ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.

Lehecka d. Draper 4-6 6-4 6-3

Jiri is the 1st Czech man to win an ATP title since Vesely in 2020

At just 22 years old, his serve & groundstrokes are already so powerful. It’s easy to get carried away & imagine the kind of player he could be in a few years

✅1st ATP title

🇨🇿 pic.twitter.com/OaPba2EtHT

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 13, 2024