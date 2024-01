January 30, 2024 / 03:54 PM IST

Jay Shah: భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) సెక్రటరీగా ఉన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా కుమారుడు జై షా మరో కీలక పదవిని దక్కించుకోబోతున్నాడా..? జై షా త్వరలోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) చైర్మన్‌గా ఎన్నిక కాబోతున్నాడా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నది. ఈ ఏడాది నవంబర్‌లో ఐసీసీ చైర్మన్‌గా జై షా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడని, అందుకు గ్రౌండ్‌ వర్క్‌ కూడా చకాచకా ముగిస్తున్నాడని జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ వాదనలను మరింత బలం చేకూర్చేలా అతడు త్వరలోనే రెండు కీలక పదవులకు రాజీనామా చేయనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

జై షా ప్రస్తుతం బీసీసీఐ సెక్రటరీతో పాటు ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఏసీసీ) అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. త్వరలోనే ఏసీసీ వార్షిక సాధారణ సమావేశాలు (ఏజీఎం) ఇండోనేషియాలోని బాలీలో జరగాల్సి ఉంది. ఈ సమావేశాల్లోనే జై షా తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే అవకాశమున్నట్టు సమాచారం. ఏసీసీ అధ్యక్షుడి పదవీ కాలం రెండేండ్లు కాగా ప్రస్తుతం జై షా రెండో ఏడాదిలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

Jay Shah set to run for the post of ICC Chairman in November. (Cricbuzz). pic.twitter.com/I4c5TIQi4d

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 30, 2024