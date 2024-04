April 11, 2024 / 05:18 PM IST

Jasprit Bumrah : భార‌త జ‌ట్టు ప్ర‌ధాన‌ పేస‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) యార్క‌ర్ల‌కు పెట్టింది పేరు. నిరుడు గాయం నుంచి కోలుకున్న బుమ్రా.. టీమిండియా విజ‌యాల్లో కీల‌కంగా మారాడు. వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ (ODI World Cup 2023)లో ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌లో త‌న పేస్ ప‌వ‌ర్ చూపించాడు. బుల్లెట్ల‌ను త‌ల‌పించే అత‌డి బౌలింగ్‌లో వికెట్ కాపాడుకోవ‌డం ఎంత‌టి బ్యాట‌ర్‌కైనా శ‌క్తికిమించిన ప‌నే. ప్ర‌పంచంలోనే మేటి బౌల‌ర్‌గా కితాబులందుకున్న బుమ్రా ఒకానొక‌ద‌శ‌లో దేశం విడిచి వెళ్లాల‌నుకున్నాడట‌. ఈ విష‌యాన్ని అత‌డు త‌న‌ భార్య సంజ‌నా గ‌ణేశ‌న్‌ (Sajana Ganeshan)తో ఒక‌ ఇంట‌ర్వ్యూలో చెప్పాడు.

‘కొన్నేండ్ల క్రితం నేను, అమ్మ‌తో క‌లిసి కెన‌డా వెళ్లాల‌నుకున్నా. ఎందుకంటే.. అక్క‌డ మాకు బంధువులు ఉన్నారు. దాంతో, నా చ‌దువు పూర్తి కాగానే అక్కడికే వెళ్లి సెటిల్ అయి కొత్త జీవితం గ‌డ‌పాల‌ని ప్లాన్ చేసుకున్నా. ఒక‌వేళ అన్నీ కుదిరి ఆ దేశంలో క్రికెట‌ర్‌గా అవ‌కాశం వ‌స్తే.. కెన‌డా జ‌ట్టుకు ఆడాల‌ని క‌ల‌లు

