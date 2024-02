February 7, 2024 / 02:57 PM IST

Jasprit Bumrah : భార‌త స్పీడ్‌స్ట‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) కెరీర్ బెస్ట్ ర్యాంక్ అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో నంబ‌ర్ 1 ర్యాంక్ కైవ‌సం చేసుకున్నాడు. త‌ద్వారా టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌(Test Rankings)లో అగ్ర‌స్థానం ద‌క్కించుకున్న‌ తొలి భార‌త పేస‌ర్‌గా బుమ్రా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. కానీ, వైజాగ్ టెస్టులో సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ఈ యార్క‌ర్ కింగ్ 881రేటింగ్ పాయింట్స్ సాధించాడు. అలా మొద‌టిసారి ఫ‌స్ట్ ర్యాంక్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఐసీసీ బుధ‌వారం ప్ర‌క‌టించిన టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా పేస‌ర్ కగిసో ర‌బడ‌(Kagiso Rabada) రెండో స్థానంలో నిల‌వ‌గా.. నిరుడు మార్చి నుంచి నంబ‌ర్ 1గా కొన‌సాగ‌తున్న సీనియ‌ర్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(R Ashwin) మూడో స్థానానికి ప‌డిపోయాడు. భార‌త ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా 9వ ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు.

India pacer tops the bowling charts in ICC Men’s Test Player Rankings for the first time 🤩 https://t.co/FLqiGNGUTr

టీమిండియా బౌలింగ్ యూనిట్‌లో కీల‌క‌మైన బుమ్రా 34 టెస్టుల్లో 10 సార్లు ఐదు వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. ఈమ‌ధ్యే 150 వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరిన ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్.. ఈ ఏడాదిలోనే ఈ స్పీడ్‌గ‌న్ రెండు సార్లు ఐదు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికాతో న్యూలాండ్స్‌లో జ‌రిగిన టెస్టులో 6/61, వైజాగ్ టెస్టులో 6/45 గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు. ఇక బ్యాటింగ్ విభాగంలో భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ య‌శస్వీ జైస్వాల్‌ 29వ ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు.వైజాగ్ టెస్టులో డ‌బుల్ సెంచ‌రీ బాదిన య‌శ‌స్వీ 37 స్థానాలు ఎగ‌బాకి కెరీర్ బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాడు.

Jasprit Bumrah becomes the first India seamer to top the ICC men’s Test bowling rankings, Prabath Jayasuriya climbs as well ☝️ pic.twitter.com/G142GsjecA

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 7, 2024