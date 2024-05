May 1, 2024 / 07:55 PM IST

T20 World Cup 2024 : క్రికెట్‌లో ఇప్పుడిప్పుడే వెలుగులోకి వ‌స్తుఉన్న‌ పసికూన ఒమ‌న్(Oman) జ‌ట్టు టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స‌మ‌రానికి సిద్ద‌మ‌వుతోంది. పెద్ద జ‌ట్ల‌కు గ‌ట్టి పోటీనిచ్చేందుకు బ‌లైమ‌న స్క్వాడ్‌తో బ‌రిలోకి దిగుతోంది. అవును.. బుధ‌వారం ఒమ‌న్ క్రికెట్ పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ 15 మందితో కూడిన‌ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

బ్యాటింగ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ అఖిబ్ లియాస్(Aqib Ilyas) సార‌థిగా ఎంపిక‌వ్వ‌గా.. ఒమ‌న్ టాప్ స్కోర‌ర్ మ‌క్సూద్, సీనియ‌ర్లు అయాన్ ఖాన్, మ‌హ‌మ్మ‌ద్ న‌దీమ్‌లు తుది బృందంలో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. మ‌రో న‌లుగురిని రిజ‌ర్వ్ ప్లేయ‌ర్లుగా సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక చేశారు.

