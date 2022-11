November 24, 2022 / 03:16 PM IST

FIFA World Cup | ఖతార్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో సంచలనాల పర్వం కొనసాగుతోంది. మెగాటోర్నీలో ఇప్పటికే సౌదీఅరేబియా.. అర్జెంటీనాకు దిమ్మతిరిగే షాక్‌ ఇవ్వగా, తాజాగా నాలుగుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన జర్మనీకి జపాన్‌ ఝలక్‌ ఇచ్చింది. టైటిల్‌ ఫేవరెట్లలో ఒకటైన జర్మనీ.. జపాన్‌ అసమాన పోరాటం ముందు తలొగ్గింది. మ్యాచ్‌లో జర్మనీదే ఆధిపత్యమైనా.. కీలకమైన ద్వితీయార్థంలో జూలు విదిల్చిన జపాన్‌ 2-1తో అద్భుత విజయం నమోదుచేసింది. జట్టు సంచలన విజయంతో జపాన్‌ ఆటగాళ్లపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్‌ అనంతరం జపాన్‌ ఆటగాళ్లు చేసిన ఓ పని ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో వారికి కేటాయించిన లాకర్‌ గదులను జపాన్‌ ఆటగాళ్లు మ్యాచ్‌ ముగిసిన వెంటనే శుభ్రం చేశారు. గదులను వారికి కేటాయించినప్పుడు ఎంత నీట్‌గా ఉన్నాయో తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు వారు అంతే నీట్‌గా శుభ్రం చేసి వెళ్లారు. ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ సమాఖ్య (ఫిఫా) ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేసింది. దీంతో పాటు జపాన్‌ ఆటగాళ్లు శుభ్రం చేసిన లాకర్‌ గదికి సంబంధించిన ఫొటోను సైతం ట్వీట్‌కు జతచేసింది. మరోవైపు మ్యాచ్‌ అనంతరం స్టేడియాన్ని శుభ్రం చేస్తున్న సిబ్బందికి అభిమానులు సైతం సాయం చేశారు. స్టేడియంలో పడిన ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్‌, ఇతర వ్యర్థాలను తొలగించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా ఫిఫా ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.

This is what they left behind too. 😍 pic.twitter.com/mSrHzIsEbm

Following their historical win over Germany, Japan fans stayed to clean up the stadium ❤️👏 #SamuraiBlue pic.twitter.com/ABogrUVDjg

It’s not only three points that Japan have in the bag.

After their amazing win at the #FIFAWorldCup, @jfa_samuraiblue supporters stayed behind to help collect plastic bottles and clean up the stadium. ❤️#Qatar2022 | #SaveThePlanet

— FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022