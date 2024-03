March 18, 2024 / 01:36 PM IST

SL v BAN 3rd ODI : సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన మూడో వ‌న్డేలో శ్రీ‌లంక త‌డ‌బ‌డింది. బంగ్లాదేశ్ పేస‌ర్ల ధాటికి 235 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. టాపార్డ‌ర్ విఫ‌ల‌మైనా మిడిలార్డ‌ర్ ఆదుకోవ‌డంతో లంక పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. జ‌నిత్ లియ‌నాగే(101 నాటౌట్‌ : 102 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) సెంచ‌రీతో చెల‌రేగడంతో బంగ్లాదేశ్ ముందు మోస్త‌రు ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. చ‌రిత అస‌లంక 37 ప‌రుగుల‌తో రెండో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకున్న లంక‌కు 15 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. 74 ప‌రుగుల‌కే పథుమ్ నిసంక‌(1), అవిష్క ఫెర్నాండో(4), కుశాల్ మెండిస్(29), స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌(14)లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఆ ద‌శ‌లో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన‌ జ‌నిత్ మాస్ట‌ర్ క్లాస్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

Coming in at 74/4, Janith Liyanage bails out Sri Lanka by scoring his first ODI century 💯

Bangladesh need 236 runs to win the series 🏆 https://t.co/uGg2nIvIAR #BANvSL pic.twitter.com/K9iCwVxmIT

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 18, 2024