July 27, 2024 / 10:35 PM IST

ENG vs WI : ఎడ్జ్ బాస్ట‌న్‌లో జ‌రుగుతున్న‌ మూడో టెస్టులో ఇంగ్లండ్ ఆలౌట‌య్యింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో న‌లుగురు అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో చెల‌రేగగా స్వ‌ల్ప ఆధిక్యం సాధించింది. యువ‌కెర‌టం జేమీ స్మిత్(95) తొలి సెంచ‌రీ చేజార్చుకోగా.. జో రూట్(87), క్రిస్ వోక్స్‌(62), కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్‌(54)లు హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో రాణించారు.

అయితే.. క‌రీబియ‌న్ బౌల‌ర్లు అల్జారీ జోసెఫ్(4/122), ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్‌(3/79)ల విజృంభ‌ణ‌తో ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 376 ర‌న్స్‌కు కుప్ప‌కూలింది. దాంతో, స్టోక్స్ బృందానికి 94 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

Jamie Smith that is SO unlucky 💔 pic.twitter.com/zCpEzOQsBc

— England Cricket (@englandcricket) July 27, 2024