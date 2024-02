February 3, 2024 / 03:26 PM IST

James Anderson : ఇంగ్లండ్ వెట‌ర‌న్ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్‌(James Anderson)లేటు వ‌య‌సులోనూ బౌలింగ్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు. వైజాగ్ టెస్టు(Vizag Test)లో మూడు వికెట్ల‌తో రాణించిన ఈ లెజెండ‌రీ పేస‌ర్ భార‌త గ‌డ్డ‌పై అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. ఇండియాలో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన అతి పెద్ద వ‌య‌స్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. టీమిండియా క్రికెట‌ర్ లాల్ అమ‌ర్‌నాథ్(Lal Amarnath) పేరిట ఉన్న 72 ఏండ్ల‌ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

వైజాగ్ టెస్టుకు ఎంపికైన‌ అండ‌ర్స‌న్‌ ప్ర‌స్తుత వ‌య‌సు 41 ఏండ్ల 187 రోజులు. 1952లో అమ‌ర్‌నాథ్ 41 ఏండ్ల 92 రోజుల వ‌య‌సులో పాకిస్థాన్‌పై టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. భార‌త గ‌డ్డ‌పై లేటు వ‌య‌సులో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన వాళ్లలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట‌ర్ రే లిండ్వాల్‌(Ray Lindwall) ఒకడు.

లాల్ అమ‌ర్‌నాథ్

1960లో భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో టెస్టు ఆడే స‌మ‌యానికి అత‌డి వ‌య‌సు 38 ఏండ్ల 112 రోజులు. 1949లో భార‌త ఆట‌గాడు షుటే బెన‌ర్జీ 37 ఏండ్ల 124 రోజుల వ‌య‌సులో వెస్టిండీస్‌తో మ్యాచ్ ఆడాడు. గులామ్ గార్డ్ 1960లో ఆస్ట్రేలియాపై టెస్టు ఆడే స‌మ‌యానికి అత‌డి వ‌య‌సు 384 ఏండ్ల 20 రోజులు.



ప్ర‌పంచంలోని మేటి పేస‌ర్ల‌లో ఒక‌డైన అండ‌ర్స‌న్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంలో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో మూడు వికెట్ల‌తో చెల‌రేగాడు. డేంజ‌ర‌స్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(34), డ‌బుల్ సెంచ‌రీ హీరో య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్‌(209), అశ్విన్‌ (20)ల‌ను ఔట్ చేశాడు. అత‌డు మ‌రో ఏడు వికెట్లు తీస్తే 700 క్ల‌బ్‌లో చేరుతాడు. అత‌డి కంటేముందు ముత్త‌య్య ముర‌ళీధ‌ర‌న్, దివంగ‌త షేన్ వార్న్ మాత్ర‌మే 700 పైగా వికెట్లు తీశారు.

James Anderson has now taken a Test wicket in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024.

Legendary 🐐 pic.twitter.com/p4WoZCKJLL

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 2, 2024