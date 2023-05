May 24, 2023 / 05:16 PM IST

Irfan Pathan : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌(IPL 2023)లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. దాంతో, రికార్డు స్థాయిలో 10 సార్లు ఫైన‌ల్ చేరిన జ‌ట్టుగా సీఎస్కే రికార్డు సృష్టించింది. అయితే.. ఏమాత్రం అంచనాలు లేని సీఎస్కే ఏకంగా టైటిల్ పోరులో నిల‌వ‌డం వెన‌క‌ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఉన్నాడు. దాంతో, మైదానంలో తెలివైన వ్యూహాల‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థిని క‌ట్ట‌డి చేసిని ధోనీ వ‌చ్చే సీజ‌న్ కూడా ఆడ‌తాడనే వార్త‌లు ఊపందుకున్నాయి. మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్(Irfan Pathan) కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్య‌క్తం చేశాడు. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన‌ క్వాలిఫైయ‌ర్ 1 మ్యాచ్ చెపాక్‌లో ధోనీకి ఆఖ‌రి మ్యాచ్ కాద‌ని, ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ నిబంధ‌న ఉన్నందున ధోనీ ఆడే అవ‌కాశం ఉంద‌ని అత‌ను అన్నాడు.

మ్యాచ్ అనంత‌రం రిటైర్మెంట్ వ్యాఖ్య‌ల‌పై ధోనీ కూడా స్పందించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఐపీఎల్‌కు వీడ్కోలు విష‌య‌మై ఇప్పుడే ఏం చెప్ప‌లేన‌ని, నిర్ణ‌యం తీసుకునేందుకు ఇంకో 8 – 9 నెల‌ల స‌మ‌యం ఉంద‌ని ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ తెలిపాడు. దాంతో, తాలా ధోనీ వ‌చ్చే సీజ‌న్ కూడా బ‌రిలోకి దిగాల‌ని కోట్లాది మంది అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

