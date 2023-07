July 28, 2023 / 09:17 PM IST

Mary Waldron : ఐర్లాండ్ మ‌హిళా క్రికెటర్(Ireland Women Cricketer) మేరీ వాల్డ్ర‌న్(Mary Waldron) అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌(International Cricket)కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించింది. వికెట్ కీప‌ర్, బ్యాట‌ర్ అయిన ఆమె త‌న‌ 13 ఏళ్ల కెరీర్‌కు ఈరోజుతో ముగింపు ప‌లికింది. ఐర్లాండ్ త‌ర‌ఫున అత్య‌ధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన క్రికెట‌ర్‌గా వాల్డ్ర‌న్ గుర్తింపు సాధించింది. ‘ఇన్నిరోజులు నాకు అనుక్ష‌ణం అండ‌గా నిలిచిన‌ కుటుంబానికి ధ‌న్య‌వాదాలు. మ‌రీ ముఖ్యంగా ప్ర‌పంచంలోనే బెస్ట్ స‌పోర్ట‌ర్స్ అయిన‌ అమ్మానాన్న‌కు థాంక్యూ.

ఇది ఒక‌ర‌కంగా ఎంతో భావోద్వేగంతో కూడిన సంద‌ర్భం. అయితే.. నేను సాధించిన ఘ‌న‌త‌ల ప‌ట్ల చాలా గ‌ర్వప‌డుతున్నా. కోచ్‌లు, స‌హాయ‌క సిబ్బందికి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేస్తున్నా’ అని వాల్డ్ర‌న్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. 2019లో ఆమె పేరును ఐసీసీ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ ప్యానెల్ అంపైర్ల జాబితాలో చేర్చింది.

మేరీ వాల్డ్ర‌న్

వాల్డ్ర‌న్ 2010లో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఆరంగేట్రం చేసింది. త‌న అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో కెప్టెన్‌గా కూడా ఆక‌ట్టుకుంది. ఆమె జూలై 25న దేశం త‌ర‌ఫున ఆఖ‌రి వ‌న్డే మ్యాచ్ ఆడేసింది. ఈమ‌ధ్యే ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌(Australia Series)కు ఎంపికైంది.

