September 5, 2024 / 05:02 PM IST

ECB : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ హీరో ఫిల్‌ సాల్ట్(Phil Salt)కు జాక్‌పాట్ త‌గిలింది. ఐపీఎల్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) త‌ర‌ఫున 17వ సీజ‌న్‌లో రెచ్చిపోయి ఆడిన సాల్ట్‌ను ఇంగ్లండ్ (England)టీ20 కెప్టెన్సీ వ‌రించింది. రెగ్యుల‌ర్ కెప్టెన్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ (Jos Buttler) గాయప‌డ‌డంతో సెలెక్ట‌ర్లు విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్, వికెట్ కీపర్ అయిన సాల్ట్‌కు సార‌థ్య ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించారు. స్వ‌దేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగ‌బోయే మూడు టీ20 సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టును అత‌డు న‌డిపించ‌నున్నాడు.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో సెమీస్‌లోనూ ఇంటిదారి ప‌ట్టిన ఇంగ్లండ్ స్వ‌దేశంలో పొట్టి సిరీస్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. ఇంత‌లోనే ఆ జ‌ట్టు కెప్టెన్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ కాలి మ‌డ‌మ కండ‌రాల గాయంతో సిరీస్‌కు దూర‌మ‌య్యాడు. దాంతో, సాల్ట్ తాత్కాలిక సార‌థిగా ఎంపిక‌య్యాడు. సెప్టెంబ‌ర్‌లో ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టు ఇంగ్లండ్‌కు రానుంది. 11వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీలోపు పొట్టి సిరీస్ జ‌రుగ‌నుంది.

Wishing you all the best in your recovery, Jos 👊

— England Cricket (@englandcricket) September 5, 2024