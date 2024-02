February 19, 2024 / 07:47 PM IST

IPL 2024 | వచ్చే నెల నుంచి మొదలుకావాల్సి ఉన్న ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) – 17లో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌కు ఇంగ్లండ్‌ పేసర్‌ గస్‌ అట్కిన్సన్‌ గుడ్‌ బై చెప్పాడు. వర్క్‌లోడ్‌ కారణంగా అట్కిన్సన్‌.. ఐపీఎల్‌ మిస్‌ అవనున్నాడు. అతడి స్థానంలో శ్రీలంక పేసర్‌ దుష్మంత చమీరను కేకేఆర్‌ జట్టులోకి తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఐపీఎల్‌తో పాటు కేకేఆర్‌ ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా ప్రకటనలు విడుదల చేశాయి. చమీరను రూ. 50 లక్షల రిజర్వ్‌ ధరకు కేకేఆర్‌ దక్కించుకుంది.

శ్రీలంక పేసర్‌ చమీర.. 2018 నుంచి ఐపీఎల్‌ ఆడుతున్నాడు. తన తొలి సీజన్‌లో ఆర్సీబీ తరఫున ఆడిన చమీర.. 2021వ సీజన్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. 2022లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ జట్టుకు ప్రధాన బౌలర్‌గా ఉన్నాడు. ఆ సీజన్‌లో అతడు 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

