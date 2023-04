April 9, 2023 / 07:46 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ సంచ‌ల‌న విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. రింకూ సింగ్(48) ఒంటి చేత్తో మ్యాచ్ గెలిపించాడు. చివర్లో సిక్స‌ర్ల మోత మోగించ‌డంతో కోల్‌క‌తా 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. య‌శ్ ద‌యాల్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో కోల్‌క‌తా విజ‌యానికి 29 ర‌న్స్ కావాలి. రింకూ వ‌రుస‌గా ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్స్‌లు కొట్టాడు. దాంతో, కోల్‌క‌తా ఆట‌గాళ్లు ప‌రుగెత్తుకుంటూ మైదానంలోకి వ‌చ్చారు. వ‌రుస రెండు విజ‌యాలతో ఊపు మీదున్న గుజ‌రాత్‌కు ఇది తొలి ఓట‌మి.

భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ వెంక‌టేశ్ అయ్యర్(83) విధ్వంస‌క బ్యాటింగ్‌తో చెల‌రేగాడు.కెప్టెన్ నితీశ్ రానా(45)తో క‌లిసి రెండో వికెట్‌కు 100 ర‌న్స్ జోడించాడు. అయితే.. అల్జారీ జోసెఫ్ బౌలింగ్‌లో అత‌ను ఔట‌య్యే స‌రికి కోల్‌క‌తా స్కోర్.. 154. ఆ జ‌ట్టు విజ‌యానికి 25 బంతుల్లో 51 ప‌రుగులు కావాలి. కానీ, కోల్‌క‌తా స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.

Your Sunday just for better 😉

ర‌షీద్ ఖాన్ 17వ ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస మూడు బంతుల్లో డేంజ‌ర‌స్ ఆండ్రూ ర‌స్సెల్‌(1), సునీల్ న‌రైన్‌, శార్దూల్ ఠాకూర్‌ను ఎల్బీగా పెవిలియ‌న్ పంపాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి హ్యాట్రిక్ తీసిన బౌల‌ర్‌గా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. దాంతో, కోల్‌క‌తా ఓట‌మి ఖాయం అనుకున్నారంతా. కానీ, రింకూ సింగ్(48) అద్భుతం చేశాడు. సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్‌తో గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు. య‌శ్ ద‌యాల్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో ఏకంగా ఐదు సిక్స్‌లు కొట్టాడు. ఒంటి చేత్తో మ్యాచ్‌ను కోల్‌క‌తా వశం చేశాడు.

𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 👏 👏

Andre Russell ✅

Sunil Narine ✅

Shardul Thakur ✅

We have our first hat-trick of the #TATAIPL 2023 & it’s that man – @rashidkhan_19! 🙌 🙌

Follow the match ▶️ https://t.co/G8bESXjTyh#TATAIPL | #GTvKKR | @gujarat_titans pic.twitter.com/fJTg0yuVwu

— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2023