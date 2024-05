Salaar 2 | ప్రభాస్‌ సలార్‌ 2లో దసరా విలన్‌.. క్రేజీ టాక్ నిజమేనా..?

May 17, 2024 / 06:36 AM IST

Salaar 2 | ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వరుస సినిమాలు లైన్‌లో ఉన్నాయని తెలిసిందే. ఈ గ్లోబల్‌ స్టార్ హీరో టైటిల్‌ రోల్‌లో వస్తోన్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సలార్‌. ప్రశాంత్ నీల్‌ డైరెక్షన్‌లో రెండు పార్టులుగా వస్తోండగా.. సలార్ పార్టు 1 గతేడాది గ్రాండ్‌గా విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ ప్రాంఛైజీలో మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు.

తాజాగా ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో మరో మలయాళ స్టార్ యాక్టర్ భాగం కాబోతున్నాడన్న వార్త ఒకటి మూవీ లవర్స్‌లో జోష్‌ నింపుతోంది. ఇంతకీ ఆ నటుడెవరనుకుంటున్నారా..? నాని హీరోగా నటించిన దసరా సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరవడమే కాదు.. ఒక్క సినిమాతో ఇక్కడ సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న షైన్ టామ్‌ చాకో. ఈ క్రేజీ యాక్టర్ ఇప్పుడు సలార్‌ 2లో ప్రభాస్‌తో స్క్రీన్‌ షేర్ చేసుకోబోతున్నాడన్న వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. మరి ఇదే నిజమైతే షైన్‌ టామ్ చాకో (Shine Tom Chacko) క్రేజ్‌ గ్లోబల్‌ వైడ్‌గా మార్మోగిపోవడం ఖాయమైనట్టే. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన వస్తుందేమో చూడాలి మరి.

సలార్‌ 2 (Salaar 2)ను సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రశాంత్‌ నీల్‌ టీం రెడీ అయిందని, షూటింగ్ మే చివరలో షురూ కానుందని ఇప్పటికే ఓ వార్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజా టాక్ ప్రకారం సలార్‌ 2 షూటింగ్‌ రామోజీఫిలిం సిటీలో షురూ కానుంది. మొదటి షెడ్యూల్‌ 10 రోజులపాటు కొనసాగనుండగా.. ప్రభాస్‌, పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌పై వచ్చే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారట.

సలార్‌ 2 షూట్ పూర్తి చేసి 2025 డిసెంబర్‌లో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేలా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న సలార్ 2లో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. శ్రియా రెడ్డి, టిన్ను ఆనంద్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

OFFICIALLY CONFIRMED:#Salaar2 Shooting to start from may end. Be ready for the Rebellious announcement. 🥵💥🔥🔥🔥 #Prabhas #Salaar pic.twitter.com/Cs71WxKTXu

— Hail Prabhas (@HailPrabhas007) May 5, 2024