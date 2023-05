May 13, 2023 / 06:57 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 59వ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డిన ఈ రెండు జ‌ట్లు విజ‌యంపై క‌న్నేశాయి. ఈ మ్యాచ్ గ‌నుక ఢిల్లీ ఓడిపోతే టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర‌మిస్తుంది. పంజాబ్ గెలిస్తే 12 పాయింట్ల‌తో ఐదో స్థానంలోకి వెళ్తుంది. దాంతో, రెండు జ‌ట్లు హోరాహోరీగా పోరాడ‌నున్నాయి. మ‌రి.. విజేత‌గా నిలిచే జ‌ట్టు ఏదో మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తెలుస్తుంది.

