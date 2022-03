IPL 2022 | జెర్సీ విడుదల చేసిన లక్నో ఫ్రాంచైజీ.. థీమ్ సాంగ్ కూడా..

March 22, 2022 / 09:48 PM IST

ఐపీఎల్ కొత్త ఫ్రాంచైజీ లక్నో సూపర్ జయింట్స్.. తమ జెర్సీని విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌లో లక్నో, గుజరాత్ జట్లు కొత్తగా చేరిన సంగతి తెలిసిందే. వీటిలో గుజరాత్ జట్టుకు హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్సీ వహిస్తుండగా.. లక్నో జట్టుకు టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ సారధ్యం వహిస్తున్నాడు.

ఈ క్రమంలోనే తాజాగా తమ జట్టు జెర్సీ, థీమ్ సాంగ్‌ను లక్నో సూపర్ జయింట్స్ (ఎల్ఎస్‌జీ) విడుదల చేసింది. సోషల్ మీడియాలో జెర్సీని పంచుకుంటూ.. ‘‘అబ్ అప్నీ బారీ హై’’ అనే పాటను విడుదల చేసింది. ప్రముఖ సింగర్ బాద్‌షా ఈ సాంగ్ పాడాడు.

రెమో డిసౌజా దీన్ని డైరెక్ట్ చేయడంతోపాటు కొరియోగ్రఫీ కూడా చేశాడు. అభిమానులు ఈ జెర్సీని చూసి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా బాగుందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి తొలి సీజన్లోనే ఎల్‌ఎస్‌జీ చరిత్ర సృష్టిస్తుందేమో చూడాలి.

