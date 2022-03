IPL 2022 | ఆర్సీబీ కొత్త కెప్టెన్ ఎవరో చెప్పేసిన కోహ్లీ.. పగ్గాలందుకుంది ఎవరంటే?

March 12, 2022 / 06:32 PM IST

ఐపీఎల్‌లో పవర్ ఫుల్ జట్లలో ఒకటైన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) నాయకత్వానికి విరాట్ కోహ్లీ గతేడాది వీడ్కోలు పలికాడు. దీంతో ఆర్సీబీ పగ్గాలు ఎవరికి అందుతాయనే టెన్షన్ అభిమానులకు నిద్ర పట్టనివ్వలేదు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ ఏడాది కూడా కోహ్లీకే కెప్టెన్సీ ఇస్తారంటూ ప్రచారం జరిగింది. దీంతో మరోసారి అభిమానులు ఆశలు పెంచుకున్నారు.

అయితే ఈ ఊహలకు ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టిన కోహ్లీ.. తన నుంచి జట్టు పగ్గాలు అందుకున్న ఆటగాడి పేరు వెల్లడించాడు. సౌతాఫ్రికా మాజీ సారధి, ఈ ఏడాది జరిగిన మెగా వేలంలో ఆర్సీబీ కొనుగోలు చేసిన ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్‌కు ఆర్సీబీ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అందించినట్లు వెల్లడించాడు.

ఈ విషయాన్ని ఆర్సీబీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో కూడా ప్రకటించింది. ‘‘ఇక నుంచి ఈ సింహాల గుంపుకు నాయకుడు ఇతనే’’ అంటూ డుప్లెసిస్ ఫొటోను రివీల్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు డుప్లెసిస్ ఐపీఎల్‌లో 100 మ్యాచులు ఆడాడు. అతన్ని మెగావేలంలో రూ.7 కోట్లకు ఆర్సీబీ కొనుగోలు చేసింది.

“Happy to pass on the baton to Faf! Excited to partner with him and play under him” – A message from @imVkohli for our new captain @faf1307. 🤩#PlayBold #RCBUnbox #UnboxTheBold #ForOur12thMan #IPL2022 pic.twitter.com/lHMClDAZox

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 12, 2022