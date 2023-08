August 7, 2023 / 06:13 PM IST

Inzamam-ul-Haq : వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) ముందు పాకిస్థాన్ క్రికిట్ బోర్డు(Pakistan Cricket Board) కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. మాజీ కెప్టెన్ ఇంజ‌మామ్ ఉల్ హ‌క్‌(Inzamam-ul-Haq)ను మ‌ళ్లీ పురుషుల జ‌ట్టు చీఫ్ సెలెక్ట‌ర్‌(Mens Team Cheif Seletcor)గా ఎంపిక చేసింది. అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన అత‌డి సేవ‌ల్నిప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో ఉప‌యోగించుకోవాల‌ని బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించింది.

గ‌తంలో మూడేళ్ల పాటు ఇంజమామ్ చీఫ్ సెలెక్ట‌ర్‌గా సేవ‌లందించాడు. 2016 నుంచి 2019 ఈ ప‌ద‌విలో కొన‌సాగాడు. మ‌ళ్లీ ఈసారి స‌రిగ్గా ప్ర‌పంచ క‌ప్ ముందు అత‌డు చీఫ్ సెలెక్ట‌ర్‌గా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌డం విశేషం. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఆడేందుకు త‌మ జ‌ట్టును భార‌త్‌కు పంపేందుకు పాక్ ప్ర‌భుత్వం అంగీక‌రించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Former Pakistan captain Inzamam ul Haq has been appointed national men’s chief selector. pic.twitter.com/TnPdQaoXvW

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 7, 2023