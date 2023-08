August 7, 2023 / 05:33 PM IST

Sherfane Rutherford : క్రికెట్‌లో ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్‌'(Player Of The Series)గా నిలిచిన బ్యాట‌ర్‌కు ఖ‌రీదైన‌ బైక్ లేదంటే కొత్త మోడ‌ల్ కారు బ‌హుమ‌తిగా ఇస్తారు. కానీ, వెస్టిండీస్ యువ‌ క్రికెట‌ర్ షెర్ఫానే రూథ‌ర్‌ఫ‌ర్డ్‌ (Sherfane Rutherford)కు మాత్రం ఊహించ‌ని కానుక ల‌భించింది. అత‌ను అమెరికా(United States Of America)లో అర ఎక‌రం భూమిని బ‌హుమ‌తిగా అందుకున్నాడు. ఈ సంఘ‌ట‌న ఎక్క‌డ జ‌రిగిందో తెలుసా..? కెన‌డాలో జ‌రిగిన గ్లోబ‌ల్ టీ20(Global T20) మూడో సీజ‌న్‌లో.

టోర్నీలో అద్భుతంగా రాణించిన రూథ‌ర్‌ఫ‌ర్డ్‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్‌’ట్రోఫీతో పాటు అర ఎక‌రం భూమి ఇచ్చారు. విండీస్ దిగ్గ‌జం క్లైవ్ లాయిడ్(Clive Lloyd) చేతుల మీదుగా అత‌ను ఈ అవార్డు అందుకున్నాడు. దాంతో, అంద‌రూ అత‌డిని జాక్‌పాట్ కొట్టేశాడ‌ని అంటున్నారు.

It was a busy presentation ceremony for Sherfane Rutherford and deservingly so 🫶

Dean Jones – Most Valuable Player ✅

Finals Man of the Match ✅

Moment of the Match ✅#GT20Canada #GT20Season3 #GlobalT20 #CricketsNorth #GT20Finals #SJvMT pic.twitter.com/OCHQxU4IlT

