Three All Rounders Nominated For Icc Women Player Of The Month

ICC Player Of The Month | ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డు.. ఈ ముగ్గురు ఆల్‌రౌండ‌ర్ల మ‌ధ్యే పోటీ

ICC Player Of The Month : ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు(ICC Player Of The Month) రేసులో ఈసారి ముగ్గురు ఆల్‌రౌండ‌ర్లు పోటీ ప‌డుతున్నారు. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన అష్ గార్డ్‌న‌ర్(Ashleigh Gardner), అలిసా పెర్రీ(Ellyse Perry), ఇంగ్లండ్ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(Nat Sciver-Brunt) మ‌ధ్య...

August 7, 2023 / 04:48 PM IST

ICC Player Of The Month : ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు(ICC Player Of The Month) రేసులో ఈసారి ముగ్గురు ఆల్‌రౌండ‌ర్లు పోటీ ప‌డుతున్నారు. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన అష్ గార్డ్‌న‌ర్(Ashleigh Gardner), అలిసా పెర్రీ(Ellyse Perry), ఇంగ్లండ్ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(Nat Sciver-Brunt) మ‌ధ్య గ‌ట్టి పోటీ నెల‌కొంది. జూన్ నెల‌కు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు ద‌క్కించుకున్న గార్డ్‌న‌ర్ మ‌ళ్లీ పోటీలో ఉండ‌డం విశేషం.

గ‌త నెల‌లో అన్ని ఫార్మాట్ల‌లో దంచి కొట్టిన అలీసా పెర్రీ తొలిసారి ఈ అవార్డుకు నామినేట్ అయింది. ఇంగ్లండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ సీవ‌ర్ బ్రంట్ ఈమ‌ధ్య అధ్భుతంగా రాణిస్తోంది. నిరుడు ఐసీసీ మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ అవార్డు గెలుకున్న ఆమె వ‌న్డేల్లో రెండు సెంచ‌రీలు బాదింది. దాంతో, ఈసారి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ పోటీలో నిలిచింది.

Three all-rounders have been named in the ICC Women’s Player of the Month for July 2023 nominee list 💪 Details 👇 — ICC (@ICC) August 7, 2023

పురుషుల విభాగంలో యాషెస్ హీరోలు ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(Zac Crawley), పేస‌ర్ క్రిస్ వోక్స్(Chris Woakes) ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యారు. వీళ్ల‌తో పాటు నెద‌ర్లాండ్స్ బాస్ డీ లీడె(Bas de Leede) కూడా బ‌రిలో ఉన్నాడు. జింబాబ్వేలో ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన వన్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌యింగ్ పోటీల్లో లీడె అద‌ర‌గొట్టాడు. ఐసీసీ స్వ‌తంత్ర ఓటింగ్ అకాడ‌మీ, ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా ఉన్న‌ ఫ్యాన్స్ విజేత‌ను నిర్ణ‌యిస్తారు. ఇందులో ఎక్కువ ఓట్లు వ‌చ్చిన వాళ్ల‌ను ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్‌గా ప్ర‌క‌టిస్తుంది.